Oftedal herjet for Györ i mesterligaen

NTB Sport

Oftedal regisserte Györ-spillet og sto også for en rekke assist. Kari Brattset Dale scoret to ganger og Amanda Kurtovic en for det ungarske laget, mens Silje Solberg reddet seks av 17 skudd i den delen av kampen hun voktet målet.

Bare Eduarda Amorim (7) scoret flere mål enn Oftedal for Györ, som på papiret var bortelag.

For å motvirke de mange utsatte mesterligakampene på grunn av koronatiltak er Györ blitt enig med Dortmund om å spille begge lagenes oppgjør i Ungarn denne helgen. Søndag møtes de igjen.

– Jeg er fornøyd med seieren og glad for at vi kunne spare litt krefter mot slutten. Det trenger vi til søndagens kamp, sa Györ-trener Gabor Danyi ifølge EHFs nettsted.

– Jeg er takknemlig overfor Dortmund for at de gikk med på å spille kampene slik. Jeg tror det er bra for oss begge.

Anita Görbicz scoret fem mål for Györ 20 år og en dag etter at hun spilte sin første mesterligakamp.

