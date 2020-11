Nadal delte ut gaver – Djokovic avslutter året på topp

NTB Sport

Det var klart da Nadal besluttet at han ikke deltar i turneringen i Sofia neste uke. Han var den eneste som kunne innhente Djokovic.

Djokovic tangerer barndomshelten Pete Sampras ved å avslutte året på topp av ATP-rankingen for sjette gang. 33-åringen satte også rekord som den eldste som kan feire nyttår på topp.

– Jeg så opp til Pete under oppveksten. Å tangere hans rekord er en drøm som blir virkelig, sa serberen.

Nadal delte ut flere gaver fredag. Den spanske gruskongen vendte til seier 4-6, 7-5, 6-1 mot Pablo Carreño-Busta og tok seg til semifinale i Paris Masters. Samtidig sendte han Diego Schwartzman til ATP-tourmesterskapet i London.

Alle åtte klare

Argentineren får den åttende og siste plassen der. Carreño-Busta var den som kunne passert ham.

Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrej Rublev og Schwartzman er de åtte som får spille i London.

Nadal møter Zverev i semifinalen i Paris, mens Medvedev møter Milos Raonic. Sistnevnte slo ut Casper Ruuds overmann Ugo Humbert i tre sett i kvartfinalen.

Rundet 1000

Tidligere denne uken ble Nadal den fjerde mann som har rundet 1000 seirer, etter Jimmy Connors, Ivan Lendl og Roger Federer.

– Det negative ved å nå et slikt tall er at man må være veldig gammel for å oppnå det, sa Nadal, som tok sin første seier som 15-åring i 2002 hjemme på Mallorca.

– Jeg har hatt mange utfordringer i min karriere, med ulike skader, men lidenskapen for tennis har alltid drevet meg videre.

