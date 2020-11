Irritert og selvkritisk Haaland etter nytt mål i tap mot Bayern München

NTB Sport

Det var tabelltopp det sto om da de to tyske gigantene barket sammen i toppoppgjøret. I en underholdende kamp hvor begge lag skapte mer enn nok av sjanser, var det Bayern München som sto igjen med tre poeng.

– Det er et knepent tap. Det er nærme. Det er kjipt. Jeg har spilt mot dem tre ganger og ikke vunnet en eneste gang. Jeg begynner å bli irritert over det. Det er blytungt, sa Haaland til Viasat etter kampen.

Marco Reus satte inn 1-0 like før pause, men David Alaba utlignet på et frispark for Bayern München like etter. Etter pause var målkongen Robert Lewandowski på rett sted til rett tid med en flott heading. Det var polakkens 17. mål på 12 kamper mot Dortmund, hvor han tilbrakte fire sesonger. Lewandowski er toppscorer i Bundesliga med utrolige 11 scoringer på sju kamper.

Haaland på sin side står med seks mål. Ifølge ham selv burde han hatt flere lørdag kveld.

– Spør du meg, er det å sette sjansene mine. Jeg hadde en berøring for mye i flere situasjoner. Det irriterer meg voldsomt nå. Hadde jeg satt dem, hadde vi fort vunnet, sa Haaland.

Leroy Sané økte til 3-1 før det var duket for nordmannen. Haaland kom seg fri i bakrom med sju minutter igjen. Alene med Manuel Neuer rundet han keeperen før han banket inn reduseringen til 2-3.

Leipzig vant sin kamp lørdag, så Dortmund ble med det dyttet ned til 3.-plass med 15 poeng. Bayern München blir værende på topp med 18 poeng av 21 mulige etter sju runder.

Gode Haaland-muligheter

Begge lag gikk høyt ut i toppoppgjøret som gjerne kalles «Der Klassiker». Allerede før minuttet var spilt kunne Lewandowski sendt Bayern München i føringen. Fra hjørnet av femmeteren klemte han til, men ballen gikk like utenfor nærmeste kryss.

Like etter var Haaland frampå med sin første mulighet. Han kom seg fri i 16-meteren, men vinkelen var spiss. Jærbuen prøvde å spille inn til lagkamerat Reus, men bortelagets forsvar fikk avverget.

Før 21 minutter var Haaland frampå igjen. Fra spiss vinkel avsluttet han forbi Neuer i Bayern-buret, men ballen gikk til side for mål. Reprisen viste at en scoring nok ville blitt annullert for offside.

To raske

Lewandowski løp seg fri fra sin gamle lagkamerat Mats Hummels i feltet og skled inn kampens første mål etter 24 minutter. Men jubelen stilnet etter at VAR konkluderte med at kneet til den polske spissen var i en hårfin offside.

Like før pause skulle det lykkes for kaptein Reus. Raphaël Guerreiro slo hardt inn langs bakken fra venstre. I boksen sto Reus og bredsidet de gulkledde i føringen.

Alaba utlignet på overtid av overtiden i 1. omgang etter en fin frisparkvariant. Skuddet gikk via Thomas Meunier og gjorde det ekstra vanskelig for Dortmund-keeper Roman Bürki.

Lewandowski = mål

Lewandowski sørget for at Bayern München fikk en drømmestart etter hvilen med et vakkert hodestøt. Et innlegg fra venstre ble møtt av spissens pannebrask, og ballen gikk utakbart i høyre hjørne.

Kingsley Coman dukket opp like etter med et knallhardt skudd i stolpen fra 18 meter. Den kunne ikke Bürki gjøre noe med, men i løpet av kampen gjorde han flere feberredninger. Han var også sjanseløs da Sané satte inn 3-1 med et hardt skudd ned i venstre hjørne.

Dortmund spilte seg opp ut over i 2. omgang og skapte flere gode muligheter til å få med seg poeng. Reus, Giovanni Reyna og Thorgan Hazard hadde alle gode sjanser, men Neuer i Bayern-målet sto en veldig god kamp – fram til Haaland dukket opp og reduserte til 2-3.

(©NTB)