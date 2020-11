Ødegaard klar for Real-comeback

NTB Sport

Ødegaard har stått over seks kamper siden forrige landslagsopphold. Dette grunnet en leggskade. Tidligere i høst var det knetrøbbel (jumpers knee) som stoppet ham.

Ødegaard har bare 115 minutter på banen på Reals ti kamper hittil denne sesongen. – Det viktigste er at han nå kommer tilbake på sitt beste nivå. Det synes jeg han nærmer seg. Jeg er ikke i tvil om hvilken kvalitet han innehar som spiller, sa Zidane på lørdagens pressekonferanse.

Der ble Ødegaard et tema etter hvert. Zidane ville ikke gå inn i noen diskusjon rundt Ødegaard og landslagsspill. – Det er landet hans, og han ble tatt ut i troppen, svarte Zidane på et spørsmål om Ødegaard hadde spilt for Norge uten å være helt restituert etter skade.

Ødegaard var mye på banen i tre landskamper i oktober, og etter det har han ikke vært i aksjon for Real Madrid.

Zidane bekreftet at Ødegaard er med i troppen til Valencia-kampen. Real Madrid kan overta tabelltoppen denne helgen.

(©NTB)