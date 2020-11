Southampton leder Premier League: – Stopp opptellingen!

NTB Sport

Sørkystlaget sløste med sjansene, men klatret fra 5.-plass og passerte Liverpool på bedre målforskjell, riktignok med en kamp mer spilt enn alle tetrivalene.

– Våre tilhengere kommer til å elske dette, og jeg er sikker på at de kommer til å ta bilde av tabellen. Det er hyggelig for oss, men det må ikke drepe sulten etter mer. Vi må føle at alt er mulig for dette laget, sa Southampton-manager Ralph Hasenhüttl til BBC.

Samtidig tvitret klubben «stop the count», med en humoristisk referanse til Donald Trumps krav om å stoppe stemmetellingen mens han fortsatt ledet presidentvalget i USA.

Hjemmelaget trengte ikke å vente lenge på ledermålet, men spolerte en rekke sjanser til å trygge seieren. Dermed levde spenningen helt til Armstrong doblet i det 82. minutt etter å ha gjenvunnet ballen fra en klønete Sean Longstaff rett utenfor 16-meterstreken.

Det var spilt snaut sju minutter da Newcastle-spiller Miguel Almirón forgjeves så etter muligheter til å spille seg ut av forsvar. I stedet for å klarere rotet han seg inn i trøbbel og mistet ballen rett utenfor egen 16-meter. Theo Walcott snappet den og la inn til Adams, som hogg til på volley og gjorde 1-0.

Rett før hadde Newcastle-keeper Karl Darlow reddet et Adams-skudd, men denne gang var skuddet ustoppelig.

– Jeg så ikke ballen før den var i mål, sa Darlow, som var sitt lags bestemann.

Herjet

Walcott herjet med gjestene og var nær scoring selv da han i slutten av første omgang ble flikket gjennom at Moussa Djenepo. Han skrudde skuddet rett utenfor.

Rett før pause utnyttet Walcott en ny forsvarsfeil av gjestene da Jamal Lewis tråkket på ballen. Han stormet fram og fikk frispark da Federico Fernández felte ham. James Ward-Prowse fikk sjansen til å vise fram sin supergiftige dødballfot, men Darlow reddet.

Newcastle hadde lite å by på framover, men forsvarte seg godt. Tidlig i 2. omgang var det likevel nær 2-0. Først nikket Jannik Vestergaard ved lengste stolpe på et hjørnespark. Ballen gikk ut til Jan Bednarek, som skjøt på volley, men Jamaal Lascelles fikk hodet på ballen og reddet på streken.

Sekunder senere fyrte Oriol Romeu løs fra distanse. Darlow fikk fingrene på skuddet og vippet det i tverrliggeren og over.

Keeperen sto for en ny fin reaksjonsredning da Bednarek nikket ved nærmeste stolpe etter en drøy time.

Punktert

Southampton ropte høyt på straffe da Walcott ble spilt fri av Stuart Armstrong på en kontring kvarteret før slutt. Lascelles skle inn og traff både Walcott og ballen. Situasjonen ble sjekket av VAR, og Lascelles var nok heldig som slapp unna med den taklingen.

Åtte minutter før slutt raidet Walcott, men mistet ballen. Longstaff fikk kontroll, men mistet den til Armstrong, som punkterte kampen. Da Southampton-keeper Alex McCarthy rett etter sto for en fenomenal redning på hodestøt fra Joelinton, innså alle i Newcastle at det ikke var deres dag.

– Dere kan se på ansiktet mitt hva jeg føler nå. Dette er et fantastisk lag. Dessverre var det ingen tilskuere her i dag, men vi jobber hardt for hverandre og stoler på hverandre. Det får vi betalt for, sa Walcott til Sky Sports.

– Det er nesten skummelt hva vi gjør for tiden, sa Hasenhüttl.

En rekke andre lag har sjansen til å gå forbi i løpet av helgen, og det kan bli mange lederskifter i Premier League i løpet av den 8. serierunden.

(©NTB)