Ny virussmell for håndball-EM – Herning eneste danske arrangørby

Det opplyser Danmarks Håndballforbund (DHF) fredag ettermiddag på sitt nettsted. Løsningen med Herning som spillested for to grupper kom på plass etter hektisk møtevirksomhet.

– Med hjelp fra gode samarbeidspartnere har vi funnet en løsning hvor kampene både i gruppe A og B spilles i Boxen i Herning. Vi har også fått til at lagene i gruppe B innlosjeres i en «boble» i Silkeborg, sier Danmarks håndballpresident Per Bertelsen.

Årsaken til at Frederikshavn ikke lenger kan benyttes som kamparrangør, er at danske myndigheter torsdag besluttet full nedstengning av sju nordjyske kommuner som følge av den siste tidens smitteøkning.

I utgangspunktet skulle det vært spilt seks kamper i EM-gruppe A i Arena Nord i Frederikshavn. Oppgjørene skulle gått 3., 5. og 7. desember.

Norsk utfordring

Norge og Danmark har sammen arrangøransvar for EM i desember. Også på norsk side er det utfordringer. Håndballforbundet venter fortsatt på svar fra helsemyndighetene med hensyn til om det gis unntak fra de nasjonale karantenebestemmelsene.

Det er en forutsetning for at mesterskapet kan bli avviklet med kamper i Norge. Torsdag sa helseminister Bent Høie til NTB at det jobbes på spreng med å vurdere smittevernprotokollene som foreligger.

– Dette må avklares om ikke så veldig lang tid, så dette er noe det jobbes mye med, sa han.

Til den danske storavisen BT opplyser håndballpresident Kåre Geir Lio at det mandag skal holdes et møte med norske myndigheter om situasjonen rundt håndball-EM. Hvilken beslutning man ender på rundt mesterskapet, vet han ikke.

Viktige vurderinger

– Det er jo et spørsmål vi ikke kan svare på. Vi må gjøre disse vurderingene, og det tror jeg vi får gjort innen tirsdag, tror jeg. Deretter må vi se på hva som er fornuftig, sier Lio til BT.

Bertelsen har tidligere uttalt at Danmark vil være i stand til å påta seg hele EM-sluttspillet om kampene i Norge ikke kan avvikles. At Frederikshavn er ute som arrangørby kompliserer den oppgaven, men det er uklart om det nå er uaktuelt for danskene å avvikle hele EM.

Torsdagens nedstengning på Jylland kommer som følge av at danske myndigheter vil forhindre ytterligere spredning av koronasmitte fra mink. En mutert variant av viruset er den siste tiden påvist, og det fryktes av denne varianten er motstandsdyktig mot antistoffer.

Dermed vil en eventuell koronavaksine kunne virke dårligere mot det muterte viruset. Viruset er påvist hos flere mennesker.

EM-sluttspillet for kvinner skal etter planen spilles fra 3. til 20. desember.

