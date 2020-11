Litauisk motstander for Vålerenga i mesterligaen

NTB Sport

Det ble klart etter fredagens trekning.

Vålerengas sportslige leder Eli Landsem hadde helt sett at Oslo-klubben unngikk bortekamp. Hun vet heller ikke mye om motstanden som nå venter.

– Jeg må innrømme at det er et hull i harddisken min på litauisk kvinnefotball. Jeg vet ingenting om laget, men jeg får sette folk i gang med å se på det, sier Landsem til NTB.

– Hva med eventuelle problemer rundt karantener?

– Det er protokoller for denne turneringen. Vi blir testet både før og etter kampene. Vi reiser i charter og blir isolert på hotellet, så den biten er jeg ikke bekymret for. Jeg er mer bekymret over at vi kan få problemer med å få reist og sett laget, sier Vålerenga-sjefen.

Gintra Universitetas er et universitetslag fra Litauen som har god erfaring med kvalifiseringsspill til Champions League. Laget har vært i 16-delsfinale to ganger og har vunnet litauisk toppserie de siste ti sesongene.

Kampen spilles enten 18. eller 19. november.

Vålerenga tok seg videre i turneringen med å slå ut Klaksvik med 7-0 onsdag.

22 lag, blant dem LSK kvinner, har walkover til 16-delsfinale, der vinnerne av 2. kvalifiseringsrunde også får plass.

