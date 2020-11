Cort la koronasmitten bak seg med etappeseier i Vueltaen

NTB Sport

Slovenske Roglic tok seks bonussekunder og økte sitt forsprang til Richard Carapaz. Med to etapper igjen av årets siste verdenstourritt har Roglic 45 sekunder til gode på Carapaz og 53 til Hugh Carthy.

Cort måtte i september sette sesongen på pause da han testet positivt på koronaviruset. Det kostet ham blant annet VM-deltakelse, men han ble klar i tide til Vueltaen. Fredag tok 27-åringen en av karrierens hittil største triumfer.

– Jeg fant åpningen 200 meter før mål og ga alt jeg hadde. Før start tenkte jeg ikke engang på at jeg kunne vinne i dag. Det var ikke en etappe som passet meg spesielt bra, og min fremste oppgave var å hjelpe Hugh (Carthy). Men mot slutten ble jeg klar over at det ikke var mange i tetgruppa som er raskere enn meg, sa Cort i et intervju vist på TV 2.

Han tok sin første seier siden februar, før pandemien rammet.

– Jeg var i god form da vi startet igjen etter den lange pausen, men så fikk jeg korona selv og var ute. Jeg rakk bare tre ukers trening før dette rittet, så det var veldig hyggelig å få en seier.

Tok sjansen

Roglic var også langt framme i spurten og var ikke langt fra etappeseieren, men han var tilfreds med bonussekundene han skaffet seg.

– Jeg ønsker å være så komplett som mulig som sykkelrytter. Mot slutten så jeg at flere av de raskeste spurterne var hektet av. Jeg har jo poengtrøya, så jeg kan spurte. Jeg tenkte «hvorfor ikke?», sa han.

Selv om han økte forspranget sitt litt, vet han at det er lørdagens fjelletappe som avgjør kampen om sammenlagtseier.

– Det blir en stor dag i morgen, den avgjørende dagen. Vi skal gjøre vårt beste, og så får vi se hva det fører til.

Innhentet

Fredagens etappe endte med spurt i en gruppe på 32 ryttere etter at Rémi Cavagna ble innhentet et par kilometer før mål. Franskmannen var siste gjenværende rytter fra dagens brudd. Den sterke temporytteren så en stund ut til å kunne holde unna, men muligheten forsvant da han syklet inn i motvind mot slutten.

Det gjenstår en utfordrende fjelletappe i Vueltaen lørdag før rittet avsluttes med en flat etappe til Madrid søndag.

(©NTB)