Burnley doblet poengfangsten med målløs kamp i Brighton

Dermed klatret Burnley bort fra jumboplassen, som ble overlatt til Sander Berges klubb Sheffield United.

– Jeg er fornøyd med ett poeng. Det er vanskelig å få gode resultater her, sa Burnley-kaptein Ben Mee.

– Vi skapte ikke så mye som vi ønsket, men innstillingen var god. Defensivt lignet vi på oss selv igjen, sa manager Sean Dyche til BBC.

Brighton skaffet seg litt mer avstand til nedrykksstreken, men ønsket seg sterkt tre poeng og var også klart nærmest å klare det. Brighton ville med seier ha passert Manchester United, men har fortsatt bare fire lag bak seg på tabellen.

– Bare målet manglet i dag. Vi ga nesten ikke Burnley en sjanse, men man må score for å vinne, sa Brighton-manager Graham Potter til BBC.

Det var to lag med én seier til sammen på 13 Premier League-kamper som møttes, men det ble en frisk åpning. Brighton fikk sin første store sjanse før det var spilt ett minutt. Ben Mee falt da han skulle klarere et langt oppspill, og Danny Welbeck spilte skrått ut til Tariq Lamptey, som blåste ballen over åpent mål.

I det 4. minutt var Burnley veldig nær scoring da Matt Lowtons innlegg traff tverrliggeren bak en overrumplet keeper Mat Ryan.

Welbeck på vei

Utover i omgangen skulle det bli mest Brighton, og hjemmelaget presset kraftig mot pause. Welbeck fikk to sjanser ansikt til ansikt med Nick Pope, men keeperen vant begge duellene.

– Han gjorde en god redning. Vi hadde en sjanse til å ta tre poeng i dag og gjorde vårt beste for å greie det, men det lyktes ikke, sa Welbeck, som begynner å bli varm i Brighton-trøya etter at han ble signert for noen uker siden.

– Jeg manglet kamptrening, men jeg føler meg bedre for hver uke, sa han.

Ingen straffe

Kampen sank i kvalitet etter sidebytte, men Brighton var fortsatt farligst. Vertene ropte på straffe da Adam Lallanas skudd i det 57. minutt traff albuen til Charlie Taylor, men armen var inntil kroppen, og etter en kort VAR-sjekk gikk spillet videre.

Mer tvilsom var dommerens avgjørelse da Aaron Connolly ble spilt fram i siste minutt med masse rom å løpe i. Mee, som stadig hadde trøbbel med å få fotfeste, skle og feide ned Brighton-spilleren i fallet, men uten at det ble blåst eller delt ut kort.

