Bergen forbyr breddeidrett – skjermer barneidretten

Byrådsleder Roger Valhammer (A) presenterte en lang rekke innstramminger som også berører idretten i byen.

Breddeidretten for voksne over 20 år blir forbudt. I tillegg holdes treningssentre, idrettshaller, svømmehaller og lokaler for tilsvarende aktiviteter stengt.

«Bestemmelsen omfatter ikke individuell fysisk trening», skriver kommunen.

Tiltakene er i tråd med de anbefalingene Helsedirektoratet la fram tidligere denne uken. Der het også at områder med høyt smittetrykk bør vurdere å stenge ned barne- og ungdomsidretten.

Det grepet tar ikke Bergen kommune i denne omgang.

«Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke», skriver ledelsen.

Fredag ble det opplyst om 103 nye smittetilfeller i Bergen siste døgn. Det var en klar økning fra dagen i forveien.

