Verdenscupen i nordiske grener: Lillehammer-avgjørelse i neste uke

NTB Sport

Norges Skiforbund hadde opprinnelige frist til torsdag med å gi beskjed til Det internasjonale skiforbundet (FIS) om Norge er i stand til å arrangere rennene i henhold til oppsatt terminliste.

– Vi jobber fortsatt med løsninger og har veldig godt samarbeid med helsemyndighetene om det, og så har vi alle hørt at det har vært en ny pressekonferanse i dag. Derfor har vi flyttet litt på de endelige beslutningene til over helga, slik at vi får gjort de nødvendige tilpasningene i samråd med helsemyndighetene, sier Ingvild Bretten Berg til NTB.

Bretten Berg er generalsekretær i Norges Skiforbund.

– Det betyr at intensjonen fortsatt er at det skal bli verdenscuprenn på Lillehammer?

– Ja. Jeg må referere til det helseministeren selv har sagt i dag at vi jobber med å finne løsninger, så svaret på det er ja.

– Hva sier FIS om at dere har utsatt fristen?

– Vi har sagt til FIS at vi kommer med en avgjørelse i løpet av neste uke, og at vi skal konkludere så tidlig som vi kan. Men vi trenger tiden til neste uke. Alle er interessert i at vi får til dette, og det gjelder også FIS. Vi tilpasser oss hverandre som best vi kan både med tanke på situasjonen her i Norge og rundt omkring i Europa.

Beito

Helseminister Høie uttalte følgende om situasjonen tidligere torsdag etter regjeringens pressekonferanse i torsdag. Da inkluderte han også håndball-EM i Trondheim i svaret.

– Vi jobber fortsatt med dette. Det handler også om at det er en forutsetning for disse arrangementene at de har protokoller for gjennomføring som er gode nok. De er til vurdering hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som ikke har foretatt en endelig konklusjon, sa helseminister Bent Høie.

To uker før de planlagte verdenscuprennene i Lillehammer er det nasjonal langrennsåpning på Beitostølen. Der har helseledelsen i Øystre Slidre sagt ja til at arrangementet kan gå som oppsatt.

– Vi har hatt en lang og god dialog med kommunelegen i Øystre Slidre, og har lagt til grunn en smittevernkontroll til gjennomføringen av arrangementene. Vi jobber med det som utgangspunkt fremdeles, og har ikke fått andre signaler enn det.

Andre hensyn

Norges Skiskytterforbund har avlyst sin nasjonale sesongstart. De mener det ikke er tilrådelig å arrangere konkurransene slik situasjonen er i øyeblikket.

– Jeg kjenner ikke bakgrunnen til beslutningen gjort av Norges Skiskytterforbund. Vårt utgangspunkt er at vi jobber i god dialog med sentrale smittevernmyndigheter om verdenscupen og lokale smittevernmyndigheter om Beitostølen. Vi har veldig god dialog med alle rundt oss, både lokale myndigheter i Lillehammer, Øystre Slidre, sentrale myndigheter og FIS. Vi jobber med alle for å finne de gode løsningene, og så får vi nok et svar i løpet av neste uke hva som skjer med verdenscuprennene i Lillehammer, sier Bretten Berg.

(©NTB)