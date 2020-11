Uefa har bedt Fifa om å endre handsregelen

NTB Sport

Brevet fra Ceferin til president Gianni Infantino i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) ble sendt 27. oktober. Det får det tyske sportsnyhetsbyrået SID bekreftet.

Uefas ønske er at handsregelen blir endret slik at det igjen blir opp til dommerne å vurdere om hver enkelt handssituasjon er en villet handling eller ikke.

Regelen for hands som nå gjelder i internasjonal fotball, ble innført i mars i fjor. Den har ført til mange svært omdiskuterte straffespark.

– Forsøket på å strengt definere hva som er hands, har resultert i mange urettferdige avgjørelser som har ført til økende frustrasjon og ubehag i fotballsamfunnet, heter det i Ceferins brev.

Et eksempel på et strengt idømt straffespark kom så sent som onsdag i Rennes bortekamp mot Chelsea i mesterligaen. Et skudd fra Tammy Abraham traff Dalbert i beinet, slik at ballen spratt opp i hånden hans. Etter videogjennomgang ble det dømt straffespark mot den uheldige Rennes-backen, som også ble utvist for sitt andre gule kort.

