Sesongåpningen i skiskyting er avlyst

NTB Sport

Tidligere denne uken ble det kjent at de planlagte åpningsrennene måtte flyttes fra Sjusjøen som følge av økende smittetall i Ringsaker kommune. Siden har det vært jobbet for å finne en reservearena.

Trysil skal ha sagt seg villig til å ta ansvar for gjennomføringen av konkurransene, og Folkehelseinstituttet skal ha godkjent endringen.

Likevel blir ikke rennene noe av, melder NRK.

Regjeringens grep avgjorde

Det er Norges Skiskytterforbund som har satt ned foten for å beskytte både utøverne og folket i Trysil.

– Vi tar ikke risikoen med å dra utøvere til Trysil, både i forhold til å utsette Trysil-samfunnet for risiko og mulig nedstenging og likedan risikoen for å utsette utøverne før den kommende sesongen, sier president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten, til statskanalen.

Forbundets beslutning er fattet som følge av innstrammingene regjeringen varslet torsdag.

– Sesongstarten er svært viktig for skiskytter-Norge. Derfor er det med tungt hjerte at vi nå velger å avlyse årets arrangement. Det har vært lagt ned en enorm innsats fra alle ledd for å få på plass en alternativ løsning, men i lys av de siste retningslinjene fra nasjonalt hold, mener vi ikke det er forsvarlig å arrangere dette arrangementet nå, sier generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik, i en pressemelding.

Flere alternativer

Forbundet opplyser at en rekke alternativer til Sjusjøen ble diskutert. Trysil framsto som det mest aktuelle med tanke på smittesituasjon, kapasitet på arena, arrangørstab og logistikk.

Nøkkelpersonell fra arrangørstaben på Sjusjøen sa seg også villige til å bidra.

– Alle involverte har vært svært løsningsorienterte og imøtekommende. Nå er likevel fokuset å bidra i dugnaden for å forhindre ytterliggere smittespredning både lokalt og nasjonalt. Folks helse vil alltid komme i første rekke for oss, sier Djupvik.

Sesongstarten skulle opprinnelig gått 13. til 15. november.

(©NTB)