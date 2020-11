Manchester-avis: Pochettino kontaktet om Solskjærs jobb

NTB Sport

Dette skriver Manchester Evening News torsdag.

Det er avisens fremste United-skribent, Samuel Luckhurst, som skriver dette.

Han oppgir ingen kilder for opplysningene og ingen i klubben kommenterer opplysningene. Det går heller ikke fram om tanken er å erstatte Solskjær nå eller på et senere tidspunkt.

Avisen skriver at den innerste kretsen rundt Solskjær fortsatt støtter nordmannen, men minner om at laget med tap mot Everton til helgen vil havne på 17. plass i Premier League.

Artikkelen kommer etter at Solskjær har hatt en heller begredelig start på ligasesongen, med nok en svak kamponsdag mot tyrkiske Basaksehir i mesterligaen, der det ble tap 1-2.

Den vanskelige sesongstarten har satt fart i spekulasjonene om United kommer til å gi kristiansunderen sparken. Han fikk også spørsmålet etter onsdagens tap, men henviste da til at han var ansatt av klubben for å gjøre en best mulig jobb.

Argentineren Pochettino, som i 2019 måtte forlate trenerjobben i Tottenham, har tidligere uttalt at han gjerne ser seg selv som manager i Manchester United.

