Landslags-nei fra tysk storklubb – østerriksk profil uteblir mot Norge

Det betyr blant annet at den østerrikske forsvarsspilleren Marco Friedl ikke er aktuell for nasjonsligamøtet med Norge i Wien 18. november.

Bundesliga-klubben opplyser om beslutningen på sine nettsider.

Også serbiske Milos Veljkovic, kosovaren Milot Rashica, japanske Yuya Osako og amerikanske Josh Sargent må melde forfall til de kommende landskampene som følge av klubbens beslutning.

FIFA gir unntak

Jiri Pavlenka er den eneste Bremen-spilleren som får tillatelse til å reise på landskamp-oppdrag i tiden som kommer. Det skyldes at Tsjekkia møter Tyskland i Leipzig, hvilket betyr at spilleren ikke behøver å krysse landegrenser under samlingen.

«Ingen andre spillere vil delta for sine landslag. Avgjørelsen er tatt som følge av lokale retningslinjer fra helsemyndighetene i Bremen, som sier at spillere som kommer tilbake fra internasjonale risikoområder må gå i karantene i fem dager», skriver Bundesliga-klubben.

Den opplyser videre at både spillerne og de aktuelle fotballforbundene er underrettet om avgjørelsen.

Beslutningen er i tråd med at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har åpnet for at klubber ikke behøver å avgi spillere til landslagsoppdrag dersom det medfører karantene i etterkant.

Tar ikke risikoen

– Vi vet at spillerne gjerne ønsker å delta, men vi kan ikke ta den risikoen på dette tidspunktet, gitt den overordnede situasjonen, sier sportsdirektør Frank Baumann.

NTB var torsdag i kontakt med det norske landslagets mediesjef Svein Graff. Han svarer et klart "nei" på om Norges Fotballforbund har fått signaler om at noen av de norske spillernes klubber gjør eller vurderer å gjøre det samme som Bremen-ledelsen.

Norge møter Israel, Romania og Østerrike under den kommende landslagssamlingen.

