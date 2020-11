Smittetilfelle i 1. divisjon fotball – to lag i karantene, kamper utsatt

NTB Sport

Det bekrefter Norges Fotballforbund tirsdag på sitt nettsted.

– En av våre spillere som var involvert i kampen mot Stjørdals-Blink fikk symptomer dagen etter kamp. Han testet seg og fikk i dag bekreftet covid-19, sier Groruds daglige leder Jon Ole Reinhardsen.

Det betyr at spilleren må i isolasjon, mens samtlige spillere hos Grorud og Stjørdals-Blink sannsynligvis må i karantene i 10 dager. Smittesporingsteamet er varslet.

Osloklubben vant 3-2 på bortebane søndag og styrket sin posisjon i bunnstriden, men nå får både Grorud og Stjørdals-Blink en ufrivillig kamppause.

To kamper hver

Lagenes kamper de neste ti dagene må høyst sannsynlig utsettes. Det betyr to kamper for hvert av lagene. Også Strømmen får to utsatte kamper.

Det er ny serierunde i 1. divisjon onsdag. Da skulle Grorud spille hjemme mot Strømmen, mens Stjørdals-Blink skulle gjeste Sandnes Ulf. Lørdag skulle Grorud spille borte mot Jerv og Blink borte mot Strømmen.

– Det er beklagelig, men vi må være forberedt på slike scenarioer i disse tider. Etter at bestemmelsene rundt nærkontakter ble endret i sommer, har det økt risikoen for at smitte vil kunne påvirke våre turneringer, sier Nils Fisketjønn, som er leder av konkurranseavdelingen i NFF.

Leste det i VG

Blink-trener Roar Vikvang sier til Eurosport at laget var på trening og forberedte seg til kamp onsdag da «noen» sa at de hadde lest i mediene at laget måtte i karantene.

– Ingen hadde hørt noen ting før vi så artikkelen i VG, så vi var jo på trening, sier Vikvang til Eurosport. Først etterpå kom telefonen fra fotballforbundet.

– Vi var på trening og forberedte oss til å reise til Sandnes for å spille kamp. Nå blir det ikke noe av verken den eller neste kamp.

