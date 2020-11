Kilde om virusisolasjonen: – Tøffere enn man tror

NTB Sport

Kilde ble rutinemessig testet da han kom hjem til Norge fra verdenscupåpningen i østerrikske Sölden 21. oktober. Testen viste seg å være positiv.

Tirsdag møtte alpinstjernen pressen digitalt for å snakke om opplevelsen og dagene han nå har bak seg med isolasjon.

– Jeg tenkte med én gang at dette stemmer ikke, og at jeg bare måtte ta en ny test for å få bekreftet at jeg var negativ. Symptomene kom ikke før tre-fire dager etterpå, fortalte Kilde.

– Det er det som gjør det så skummelt. Det er veldig mange som går rundt med smitte der ute uten å vite det. De får ikke symptomer før det er for sent, og så er de sammen med veldig mange mennesker, tilføyde han.

– Maks uheldig

Samtidig har alle de som Kilde var sammen med i perioden fra han ble smittet til han testet positivt, testet negativt for viruset. Han mener selv han har hatt maksimal uflaks.

– Jeg føler at jeg har vært forsiktig og gjort alt riktig. Jeg har tatt forholdsregler og fulgt landslagets opplegg. Så har jeg kanskje fått viruset fordi jeg har tatt på en ting et sted, kanskje på flyet. Jeg har vært maks uheldig.

Stjernealpinisten friskmeldes onsdag. Da har han hatt fire symptomfrie dager. Kilde forteller at han var dårlig underveis i den ti dager lange isolasjonen, og at det vært en svært kjedelig periode.

– Jeg har ikke kunnet gjort en verdens ting. Det har vært kjedelig, men jeg har familie og venner som har sendt meldinger og støttet meg. Det å ikke kunne gå ut døra er tøffere enn man tror, sier han.

Usikkert

Selv om Kilde nå kan friskmeldes, kommer koronaviruset til å ligge i kroppen hans en periode framover. Han skal imidlertid ikke kunne utgjøre smittefare overfor andre.

– Det er slik at viruset kommer til å være i kroppen en stund uten å være aktivt. Så hvis jeg tar en ny test, vil jeg fortsatt teste positivt. Men jeg er nå på dag tre uten symptomer, og det skal ikke være farlig for noen andre.

28-åringen fra Lommedalen er dermed forberedt på å konkurrere i neste verdenscuprenn. Det kjøres parallellslalåm i østerrikske Lech 14. november. Formen hans er det imidlertid knyttet store spørsmålstegn til.

– Jeg vet ikke så mye nå. Jeg håper jeg er i så god fysisk form at kroppen kommer seg raskt. men jeg har jo ikke hatt dette viruset før. Så jeg går en usikker uke i møte, erkjenner Kilde.

– Ikke optimalt

De neste dagene kommer han til å trene rolig.

– Det blir litt pulsøkning på spinningsykkelen og å trene litt mobilitet. Så får vi en indikasjon på hvordan det kjennes.

– Det er jo ikke optimalt, men jeg har lagt et godt grunnlag i sommer. Kroppen har vært redusert nå, og jeg har vært sliten og har sovet mye, sier han om virusets påvirkning på den fysiske tilstanden.

Kilde fastslår at han er sugen på å konkurrere, og at han kommer til å stille til start så lenge arrangørene setter sikkerheten først og Det internasjonale skiforbundet mener forholdene er trygge.

– Det bør jo være gjennomførbart å kjøre på ski. Det er en sport med null kontakt som foregår utendørs. Så det skal gå bra om man er forsiktige.

