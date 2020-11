Jota-show da Liverpool knuste Atalanta og brøt Klopps Italia-forbannelse

NTB Sport

Liverpool hadde tapt alle sine tre tidligere mesterligakamper i Italia under Klopps ledelse, en gang mot Roma og to mot Napoli. Angrepsglade Atalanta var aldri i nærheten av å følge opp den statistikken. Jotas scoringer sørget for det.

Den portugisiske 23-åringen er inne i en scoringsstim, og sommerkjøpet fra Wolverhampton er i ferd med å gi angrepstrioen Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino kamp om både rampelyset og plassene i laget.

Salah og Mané ble vekket til dåd av Jotas dobbel før pause og punkterte kampen med hver sin scoring tidlig i 2. omgang, før Jota fullførte sitt hattrick.

I samme gruppe vant Ajax, som slet med koronasmitte i oppkjøringen, 2-1 over Midtjylland etter to tidlige scoringer. Dusan Tadic, en av dem som var usikre på grunn av positive prøver, bidro med mål og assist da gjestene scoret to ganger det første kvarteret.

Liverpool er etter tre strake seirer fem poeng foran Ajax og Atalanta og kan sikre avansement i neste runde.

