Ingen Ødegaard mot Inter i Champions League

Nordmannen har slitt med en leggskade de siste ukene. Dette blir den sjette kampen han går glipp av etter at han kom hjem fra landslagsoppdrag i midten av oktober.

Det er tatt ut 21 spillere til Inter-oppgjøret. Kampen spilles foran tomme tribuner på Valdebebas-treningsanlegget i Madrid.

Real har bare tatt et poeng på to kamper hittil i høstens Champions League. Inter står på to sammen med Borussia Mönchengladbach. Sjakhtar Donetsk topper med fire poeng.

Ødegaards neste sjanse til klubbkamp kommer mot Valencia til helgen. Etter det samles landslaget for oppgjørene mot Israel, Romania og Østerrike.

