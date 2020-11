Bayern München slapp med skrekken – scoret fire mål på siste 11 minutter

NTB Sport

Bayern München syntes å styre mot en 2-1-seier etter å ha snudd fra 0-1 borte mot Salzburg. Innbytter Masaya Okugawas 2-2-scoring kunne hindret full pott for seiersvante Bayern München, som vant alle sine CL-kamper forrige sesong.

Men Jérôme Boateng og Leroy Sané ville det derimot annerledes og satte 3-2 og 4-2 med fire minutters mellom mot slutten av kampen. Robert Lewandowski satte sitt annet mål to minutter før slutt, mens Lucas Hernández satte punktum på overtid til tilsynelatende komfortable 6-2.

Bayerns rekordlange seiersrekke i turneringen er nå på 14 kamper, og det skjedde på ettårsdagen for Hansi Flicks tiltredelse som trener.

– Ser du på resultatet, virker det som en enkel kamp, men vi gjorde det vanskelig for oss selv. Vi visste at Salzburg er et farlig lag, og de er spesielt farlige på kontringer. Vi ga dem mange sjanser, men vi avsluttet sterkt, sa Leroy Sané.

– Vi gir aldri opp, det er spesielt med dette laget. Vi visste at Salzburg jobber hardt og at de blir slitne mot slutten, sa Jérôme Boateng.

I den andre kampen i gruppen dominerte Atlético Madrids stjernegalleri, men avga poeng med 1-1 borte mot Lokomotiv Moskva. Bayern er fem poeng foran Atlético, sju foran Lokomotiv og vil være klar for cupspillet med seier over Salzburg i neste kamp.

Sjokk

Før avspark var det stillhet for terrorofrene i Wien, og lagene bar sørgebind. Før fem minutter var gått hadde Mergim Berisha sendt Salzburg i ledelsen med 1-0 og gitt gjestene et aldri så lite sjokk.

Robert Lewandowski ble toppscorer i mesterligaen forrige sesong foran Erling Braut Haaland. Men polakken hadde ikke funnet nettmaskene i høstens CL-kamper før tirsdag. Bayern-veteran Thomas Müller ble revet over ende inne i feltet, og Lewandowski var nådeløs fra straffemerket da han utlignet etter 21 minutter.

Like før pause var Salzburgs danske stopper Rasmus Kristensen uheldig og satte ballen i eget nett på Müllers knallharde innlegg fra kanten.

Japanske Masaya Okugawa sjokkerte Bayern München da han satte 2-2. Han hadde ikke vært på banen i mer enn ett minutt, og med sin første ballberøring satte han ballen i mål. Det var for øvrig Lewandowski som mistet ballen på midten i forkant av scoringen.

Boateng gjorde 3-2 på et velplassert hodestøt i det 79. minutt, og det foranlediget et målrush av tittelforsvareren på tampen.

Straffet

Atlético Madrid tok ledelsen tidlig i 1. omgang i Moskva ved José Maria Gimenez, mens vertene utlignet sju minutter senere ved Anton Mirantsjuk.

Det som bør bekymre Atlético Madrid-trener Diego Simeone er at laget hans, som vanligvis er bunnsolid bakover, har sluppet inn i mål fem kamper på rad. Målet mot Lokomotiv Moskva kom derimot på et straffespark.

Gjestene hadde flere gode muligheter det første kvarteret. Det var gått 18 minutter da Gimenez sendte gjestene i ledelsen på en heading etter et massivt trykk.

Litt mot spillets gang kunne hjemmelaget utligne da laget ble tildelt straffe. Straffen kom som følge av en hands på Héctor Herrera inne i feltet. Den franske dommeren pekte på straffemerket etter å ha studert hendelsen på video. Mirantsjuk sendte Jan Oblak i det ene hjørner og ballen i det andre til 1-1.

(©NTB)