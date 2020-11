Leicester puster Liverpool i nakken etter Vardy-fest

NTB Sport

Vardy noterte seg for én scoring og to målgivende pasninger i det som var Leicesters femte ligaseier for sesongen. Youri Tielemans scoret to ganger.

Dermed er mannskapet til Brendan Rodgers nå tabelltoer i Premier League. Kun ett poeng skiller opp til regjerende mester Liverpool på toppen.

Leeds kom på sin side ned på jorda etter den sterke 3-0-seieren over Aston Villa i forrige serierunde. 12.-plass er tabellfasiten etter sju serieomganger.

Pangstart

Leicester fikk en drømmestart i striregnet i Leeds da Harvey Barnes sørget for ledelse allerede etter tre minutters spill. Vingen trillet ballen i åpent mål etter at Jamie Vardy snappet opp et svakt tilbakespill og var servitør.

Samme Vardy var igjen involvert da Youri Tielemans doblet ledelsen etter 21 minutter. Et innlegg fra Marc Albrighton endte med at en måltyven tvang fram en meget kvalifisert fra Leeds-keeper Illan Meslier med sin stupheading.

Returen satte Tielemans i åpent mål.

Leeds åpnet på sin side kampen svakt, men spilte seg opp mot slutten av første omgang.

Tente håp

Fremgangen fortsatte etter pause, for det gikk kun tre minutter før reduseringen var et faktum.

Et innlegg Stuart Dallas-innlegg mot bakerste stolpe gikk rett i mål etter Leicester-keeper Kasper Schmeichel ble forstyrret av mange spillere i duell foran ham.

Scoringen skapte spenning og ga Leeds alt å spille for mot slutten. I stedet for utlikning kom det imidlertid en scoring i motsatt ende av banen da innbytter Cengiz Ünder gikk på et godt løp fant Vardy alene foran mål.

Den engelske landslagsspissen fikk en enkel jobb med å sette inn 3-1. Deretter satte Tielemans inn sitt andre mål for kvelden på straffespark etter at Leicester hadde fått VAR-hjelp i kjølvannet av at James Maddison ble lagt i bakken.

