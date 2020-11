Gregersen inne i landslagstroppen

NTB Sport

25-åringen var eneste nye navn i troppen som landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte på Ullevaal stadion mandag formiddag.

Molde-stopperen var plaget av en skade på starten av sesongen, men har imponert i Eliteserien og europacupen de siste månedene.

– Vi har jo hatt ham inne i bruttotroppen før, og vi så også på ham i vår. Dessverre fikk han en skade like før sesongstarten. Vi synes han har gjort det bra, og at han fortjente en sjanse nå, sa Lagerbäck.

Kan kalle inn flere

Han tok ut en nesten uforandret tropp sammenlignet med den forrige, men midtstopperne Tore Reginiussen og Sigurd Rosted er ute siden sist. Det kan samtidig bli aktuelt å hente inn en ny forsvarsspiller fram mot kampene senere i måneden.

– Det er spørsmålstegn rundt Kristoffer (Ajer) og Birger (Meling), selv om rapportene vi har fått er gode. Så det er mulig at vi må komplettere blant backene, sa Lagerbäck.

Gregersen spilte to U18-landslagskamper i 2013, men har ikke vært inne i landslagsfotballen siden. Han er blant fire midtstoppere i troppen nå, sammen med Ajer, Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård.

Ødegaard i full trening

Lagerbäck fortalte at det også er usikkerhet rundt Rostov-proffen Mathias Normann, som har slitt med en skade. Svensken er ikke bekymret for Martin Ødegaard, selv om midtbanestjernen er leggskadd og har mistet flere kamper for Real Madrid siden forrige landslagsopphold.

– Jeg er ikke bekymret. Det er selvfølgelig trist at han får en ny skade. Men signalene vi får er at han er i full trening. Og han er en lettrent spiller, og registeret har han på plass, sier Lagerbäck om Spania-proffen.

På midtbanen og i angrepet er troppen uforandret siden sist. Landslagskaptein Stefan Johansen er med til tross for at han ikke får spille for Fulham før nyttår.

Hele troppen:

Målvakter: André Hansen (Rosenborg), Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Sondre Rossbach (Odd).

Utespillere: Kristoffer Ajer (Celtic), Haitam Aleesami (Rostov), Omar Elabdellaoui (Galatasaray), Stian Rode Gregersen (Molde), Martin Linnes (Galatasaray), Birger Meling (Nimes), Stefan Strandberg (Ural), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Leo Skiri Østigård (Coventry), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Sheffield United), Markus Henriksen (Rosenborg), Stefan Johansen (Fulham), Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Ødegaard (Real Madrid), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Joshua King (Bournemouth), Alexander Sørloth (Leipzig).

Norge møter Israel hjemme i landskamp 11. november. Deretter venter bortemøter med Romania 15. november og Østerrike 18. november i Uefas nasjonsliga.

(©NTB)