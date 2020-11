FCK har fått på plass Solbakkens erstatter

NTB Sport

Thorup går inn i jobben med en gang og leder treningen mandag. Han blir offisielt presentert på et pressemøte klokken 14.

– Vi er veldig glade for at Jess har sagt ja til denne oppgaven og utfordringen i FC København, sier styreleder Bo Rygaard til klubbens hjemmesider.

Etter en trå start på sesongen har FCK vunnet sine to siste kamper i ligaen og ligger på 8.-plass med ti poeng på sju kamper.

– Ekstraordinært

Det er få uker siden Thorup startet i jobben i belgiske Genk.

– Det skulle noe helt ekstraordinært til for å friste meg til en ny utfordring nå, men muligheten for å bli hovedtrener i FCK kommer nok kun én gang i min karriere, sier Thorup.

– Han er en faglig dyktig trener som også besitter store menneskelige kvaliteter og en solid erfaring som kan være en stor fordel i en klubb som FCK hvor interessen er stor, sier Rygaard om 50 år gamle Thorup.

Han har tidligere vært trener i Esbjerg, Midtjylland, Danmarks U21-landslag og Gent. FCK opplyser at Thorup var deres førstevalg.

Som spiller har Thorup flest kamper i Odense og Esbjerg. I 2005 var han på lån i HamKam – da ledet av hans forgjenger Ståle Solbakken.

Lang fartstid

Solbakken fikk sparken i FCK for omkring tre uker siden etter til sammen 13 år i klubben. Nordmannen hadde fra 2014 og fram til 10. oktober en managerrolle i den danske storklubben. Dermed hadde han både ansvaret for treninger og kamper som hovedtrener, og for kjøp og salg av spillere.

Solbakken kom til FC København som trener første gang i 2006 og trente klubben i nesten seks år før han gikk videre til Köln. Solbakken hadde tidligere spilt for den danske klubben i en snau sesong. Han avsluttet spillerkarrieren i den danske klubben etter å ha fått hjertestans på trening.

Solbakken fikk sparken i Köln på tampen av en tøff 2011/12-sesong. Senere var han manager i Wolverhampton uten suksess, før han vendte tilbake til København i 2013. Der har det blitt tre seriegull, tre cupgull og gruppespill i mesterligaen i den seneste perioden.

