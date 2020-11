Wold og Everton tapte FA-cupfinalen mot Manchester City

NTB Sport

Georgia Stanway og Janine Beckie avgjorde kampen for City med hver sin scoring i ekstraomgangene. Med det sikret klubben sin tredje FA-cuptittel på fire år.

Sam Mewis sendte City i føringen, mens Valérie Gauvin sikret ekstraomganger med sin utligning.

Ingrid Moe Wold spilte hele kampen som høyreback for Everton. Hun noterte seg for en målgivende pasning i kvartfinalen mot «norske» Chelsea og i semifinalen mot Birmingham, men klarte ikke å gjenta det på Wembley.

Forrige gang Everton vant kvinnenes FA-cupen, var i 2010. Herrelaget har ikke løftet trofeet siden 1995.

City tok ledelsen

Wold vartet opp med et godt innlegg som Valérie Gauvin headet til side for mål etter en drøy halvtime. Fem minutter senere tok Manchester City ledelsen. På et hjørnespark fikk Mewis stå ganske alene og stange inn 1-0.

Everton burde muligens fått straffespark like før pause. City-forsvarer Steph Houghton taklet ballen unna i eget felt, men fullførte taklingen og traff Gauvin i ankelen med knottene sine.

City var nær ny scoring da Caroline Weir traff stolpen. Den påfølgende returen fra Chloe Kelly gikk over etter en god redning fra Sandy MacIver.

Flere stolpeskudd

Selv om City hadde overtaket, sørget Everton-spiss Gauvin for balanse i regnskapet da hun stanget inn utligningen på et hjørnespark etter timen spilt.

Gauvin var svært nær ved å snu kampen med et nytt hodestøt, men avslutningen gikk like til side for mål.

City presset på for ny scoring, og like før full tid traff Weir tverrliggeren. De lyseblå noterte seg for nok et stolpetreff i slutten av 1. omgang.

Til slutt skulle stolpeskuddene gå riktig vei for Manchester-klubben. Innbytter Stanway avgjorde kampen da hun satte inn 2-1 via stolpen foran de tomme tribunene på Wembley. Janine Beckie fastsatte sluttresultatet til 3-1 i kampens siste sekund på en kontring.

