Høydepunkter fra Eliteserien fotball – runde 23

NTB Sport

Kristiansund - Bodø/Glimt 2-3 (1-2)

* Amahl Pellegrino fortsetter å score på bestilling for Kristiansund. Søndag brukte han sju minutter på å sette inn sitt 20. mål for sesongen. Det ble feiret med en spesiallaget t-skjorte som publikum fikk se etter scoringen. Feiringen kostet spissen et gult kort.

* Serieleder Glimt slo tilbake etter Pellegrinos tidlige mål og snudde kampen. Kasper Junker scoret sitt 15. mål da han sikret 2-1-ledelse på straffe etter at Vegard Leikvoll Moberg hadde utlignet. Bendik Bye så deretter ut til å redde ett poeng for Kristiansund, men Junker avgjorde sent for Glimt med sitt andre mål for kvelden.

* Etter søndagens seier trenger Glimt ytterligere seks poeng for å være sikret gullet.

Rosenborg - Start 1-0 (0-0)

* Rosenborg dominerte stort på Lerkendal, men slet tungt med å omsette overtaket i scoringer. Redningen ble innbytter Carlo Holse, som hamret ballen i mål via stolpen midt i 2. omgang. På tampen fikk Start midtbanespiller Mohamed El Makrini utvist som følge av to gule kort.

* Seieren betyr at Rosenborg svarte på Moldes 3-1-seier over Mjøndalen tidligere på dagen. Kun poenget skiller lagene i sølvkampen i Eliteserien.

* Kampen var Per Ciljan Skjelbreds 250. for Rosenborg, mens Hólmar Örn Eyjólfsson akslet RBK-trøya for 100. gang. Jubileene endte med positivt fortegn.

Sandefjord - Brann 3-3 (1-0)

* Brann-krisen fortsatte i Sandefjord. Nå har mannskapet til Kåre Ingebrigtsen spilt åtte strake kamper uten seier i Eliteserien. Trøsten er at det fortsatt er seks poeng ned til Start på kvalifiseringsplass.

* Før pause var kun Sandefjords 1-0-scoring etter 18 minutter beholdningen, men kvarteret ut i 2. omgang ble det for alvor målbonanza. Fire scoringer på åtte minutter forvandlet 1-0 til 3-2-ledelse for hjemmelaget. Brann var à jour på 1-1, men kun i noen sekunder.

* Da kampen så ut til å være tapt, dukket Fredrik Haugen opp fem minutter på overtid og hamret inn 3-3-målet som reddet det ene poenget for gjestene fra Bergen.

Stabæk - Viking 1-1 (1-1)

* Zymer Bytyqi sto for kampens vakreste scoring da han utlignet til 1-1 fire minutter før pause. Ballen smatt i krysset bak Stabæk-keeper Marcus Sandberg etter Viking-spillerens gode skudd.

* Ett poeng til hvert av lagene betyr at både Viking og Stabæk har 30 poeng så langt i årets eliteserie. Viking har samtidig én kamp tilgode. Alt tyder på at begge lag forblir middelhavsfarere inn mot sesongslutt.

