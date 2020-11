Håndbremsen på for formlaget Viking – soloprestasjon reddet 1-1 mot Stabæk

NTB Sport

Viking var tidligere i høst et av eliteseriens absolutte formlag, med fem seirer på rad. Etter søndagens kamp er det imidlertid tre uavgjorte kamper på rad som er fasiten for Viking.

Søndag virket siddisene tamme, muligens preget av striregnet som preget samtlige kamper på østlandet denne kvelden.

I første omgang var Zymer Bytyqis vakre 1-1-scoring Vikings eneste avslutning på mål. Da hadde Luc Kassi gitt Stabæk ledelsen med en kanon fra distanse ti minutter tidligere.

Været preget kampen

– Jeg fikk mye rom til å føre ball, de bare rygget, og når jeg får rom til å skyte, er jeg ikke vond å be. Det er en veldig vanskelig bane å spille på, det er mye vind og regn, så det ble tungt. Vi fortjener ikke mer enn ett poeng hvert av lagene, sa Bytyqi, som måtte holde reklameskiltene oppe så de ikke blåste bort mens han ble intervjuet av Dplay.

Viking og Stabæk beholder sin plassering midt på tabellen, Viking på sjuende og Stabæk på åttende. Begge lag har 30 poeng, men Viking har spilt en kamp mindre.

– Vi ble bedre og bedre under kampen, det var vanskelig å spille for begge lag her ute, men jeg synes vi klarte det bra. Det var vanskelige forhold, sa Stabæk-trener Jan Jönsson.

Soloprestasjon ga 1-1

Til tross for at det var Viking som hadde ballen mest, var det Stabæk som sto for sjansene i første omgang.

Etter en halvtimes spill satt den for hjemmelaget. Luc Kassi ladet kanonen fra 16-metersstreken og hamret ballen i mål til 1-0.

Også Samuel Skytte, som ikke fikk sjansen i Bodø/Glimt, hadde gode skuddforsøk, uten at han fant nettmaskene.

Viking hadde ikke en eneste avslutning på mål før det var gått 41 minutter, men da kom det en avslutning av den vakre sorten. Zymer Bytyqi løp seg fri på venstresiden og skrudde ballen opp i lengste kryss til 1-1.

Andre omgang ble jevnspilt, og det virket som om flere ville utnytte vinden for å få et vakkert mål fra distanse. Det ga mange skuddforsøk, men få klare sjanser.

