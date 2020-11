Glimt cruiser videre etter sen Junker-scoring

NTB Sport

Kristiansund tok ledelsen ved toppscorer Amahl Pellegrino etter bare fem minutter. Mål fra Vegard Leikvoll Moberg og Kasper Junker mot slutten av 1. omgang gjorde at kampen var snudd.

Bendik Bye utliknet til 2-2, før Junker ble matchvinner.

– Det føles godt med en seier på en dag vi ikke fungerer optimalt, sa tomålsscorer Junker til Eurosport.

– Vi ga dem en god kamp, men de er gode og scoret mål når de fikk sjansen, sa Amahl Pellegrino.

– Vi var nesten gode nok, men det var litt kvalitetsforskjell på lagene. Jeg synes vi hadde et godt moment i kampen da de avgjorde, lød oppsummeringen til KBK-trener Christian Michelsen.

Svak statistikk

Kristiansund har aldri vunnet mot Bodø/Glimt på de sju møtene lagene har hatt. De foregående kampene hadde endt med seks Glimt-seirer og én uavgjort.

KBK er derimot et fysisk spillende lag og gode i duellspillet. Det utnyttet de effektivt mot et litt tafatt Glimt fra start.

Danske Philip Zinckernagel var tilbake hos gjestene etter en skade, og det var ikke gått ett minutt før han hinket rundt etter en duell.

Glimt-stopperne har vært flinke til å treffe spissene med giftige gjennombruddspasninger. Presisjonen var ikke helt på topp for Marius Lode innledningsvis.

Pellegrinos 20. mål

Det var gått bare fem minutter da Amahl Pellegrino kontret inn 1-0 etter at Christophe Psyché brøt et slikt gjennomspill fra Lode på midten. Pellegrino satte på turboen og feilet ikke alene med Glimt-målvakten. Man kan si at nordlendingene fikk smake litt av sin egen medisin.

Det var Pellegrinos 20. mål denne sesongen, og han feiret det ved å ta av seg trøya og vise fram en t-skjorte med nummer 20 på. Det måtte ende med gult kort.

Hjemmelaget hadde flere gode muligheter utover med blant annet hadde Bent Sørmoes en ball i tverrliggeren.

Gjestenes første skikkelige treffer mellom stengene kom da Moberg traff med hodet inne i feltet, men headingen gikk rett på målvakt Sean McDermott.

Snudde

Åtte minutter senere fikk derimot Moberg sin revansj. Han utnyttet en kort pasning fra Zinckernagel og sendte ballen i mål lavt nede under McDermott.

Glimt hadde da begynte å ta mer og mer over og satte KBK-forsvaret under press. Like før pause pekte dommeren på straffemerket. Moberg fikk et spark på leggen da Psyché forsøkte å klarere en ball inne i feltet.

Kasper Junker var sikker fra straffemerket og ga 2-1 like før sidebytte. Det var danskens 15. mål denne sesongen.

Bodø/Glimt hadde fått kampen inn i sitt spor og hjemmelaget klarte bare sporadisk å sette motstanderen under press. Elleve minutter før slutt dukket Bendik Bye opp foran mål og stupte inn 2-2 etter en corner.

Kasper Junker ble matchvinner med å sette sitt 16. mål for sesongen da Glimt hadde satt inn sluttspurten.

Bodø/Glimt tar imot Aalesund i neste helg, mens Kristiansund skal ut mot Molde.

