Everton mistet tabelltoppen etter tap mot Newcastle

Resultatet gjør at regjerende seriemester Liverpool forblir på tabelltopp etter sju runder. Rødtrøyene slo West Ham 2-1 lørdag.

Wilson ble dagens mann for Newcastle med to scoringer. Dominic Calvert-Lewin skapte spenning med sin redusering på overtid, men det holdt ikke for blåtrøyene.

Seieren var Newcastles første på eget gress i inneværende Premier League-sesong. Everton står nå med to strake tap etter en strålende start på sesongen.

Straffescoring

Newcastle noterte seg for kampens første, store sjanse. Etter halvtimen spilt ble Allan Saint-Maximin spilt perfekt igjennom alene mot Everton-keeper Robin Olsen, men svensken var med på notene.

Vertene fikk straffespark da André Gomes så vidt var borti Callum Wilson på et hjørnespark etter 55 minutter. Fra krittmerket sikret Wilson 1-0-ledelse tross et halvdårlig forsøk.

Like etterpå var Olsen, som fikk sjansen på bekostning av Jordan Pickford, fremme med en praktredning.

Skapte spenning

Everton jaktet utligning og foretok flere offensive bytter. Det utnyttet Newcastle til det fulle med å kontre inn 2-0. Ryan Fraser serverte Wilson som enkelt kunne pirke inn sitt andre for dagen.

Målsniken Calvert-Lewin satte sitt åttende mål for sesongen da han tuppet inn et lavt innlegg fra Alex Iwobi.

Gjestene jaktet nok en scoring, men den kom aldri tross en ball i tverrliggeren. Med det kunne Newcastle juble for sesongens andre seier. Laget står med elleve poeng på sju kamper, mens Everton har 13.

Everton får besøk av Ole Gunnar Solskjær og Manchester United på lørdag. Newcastle gjester Southampton kvelden før.

