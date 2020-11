Carapaz tok tilbake ledertrøya i Vuelta-drama

NTB Sport

Hugh Carthy vant den 109,4 kilometer lange etappen fra La Pola de Llaviana til Alto de L'Angliru, men Carapaz syklet seg på ny inn i den røde ledertrøya med sin fjerdeplass.

Slovenske Primoz Roglic har ledet sammenlagt de to siste dagene etter at han overtok trøya fra Carapaz fredag. Søndag var det igjen klart for sceneskifte i toppen.

Med til historien hører det at Roglic og Carapaz hadde samme tid foran søndagens etappe. Nå skiller det ti sekunder de to imellom i favør ecuadorianske Carapaz.

På søndagens nest siste stigning satte tidligere Tour de France-vinner Chris Froome fart i front av feltet. Briten gjorde en solid jobb for lagkamerat Carapaz og bidro til å mørne konkurrentene.

I den siste stigningen handlet alt om de store sammenlagtkandidatene. Flere forsøkte å angripe på de siste kilometerne, blant dem Enric Mas og Carthy.

Til mål kom Carthy alene.

