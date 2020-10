Walkers stjernetreff fikset City-seier

NTB Sport

Scoringen som til slutt skilte lagene kom etter 28 minutters spill. Da fikk Walker meget godt treff fra distanse etter å ha fått ballen servert av Kevin De Bruyne.

Seieren betyr at Manchester City klatret til sjuendeplass på tabellen foran lørdagens øvrige Premier League-kamper. Opp til ligaleder Everton, som har like mange spilte kamper, skiller det kun to poeng.

For Sander Berge og Sheffield United fortsetter den tunge sesongstarten. Lørdagens tap var det femte på seks kamper.

Kun ett poeng så langt betyr at kun Fulham har kommet dårligere i gang.

Store Sheffield-sjanser

Lørdag kunne det samtidig fort blitt poeng mot City. Gjestene var riktignok det klart farligste laget før pause, men i annen omgang kom også Sheffield United til flere gode muligheter.

Midtveis i omgangen fikk City-trøbbel med å klarere unna et godt innlegg fra nordmannen, men gjestene slapp med skrekken. Deretter serverte Berge til lagkamerat John Lundstram etter å ha driblet seg ned til dødlinja. Avslutningen gikk over mål.

Minuttet senere kom Rhian Brewster alene med City-keeper Ederson, men brasilianeren gikk seirende ut av duellen som fulgte. Brewster forsøkte seg med en vipp, men lyktyes ikke.

Kontringsrom

Manchester City skapte også flere farligheter i annen omgang og kunne vunnet med større sifre. Mot slutten måtte i tillegg hjemmelaget ta større sjanser framover i banen. Det ga ekstra rom å kontre i.

Kampen ebbet imidlertid ut uten flere scoringer.

Dermed ble Kyle Walker matchvinner mot klubben han opprinnelig han spilte for i oppveksten.

