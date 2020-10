Tennisstjernen Halep testet positivt på koronaviruset

NTB Sport

Den rumenske tennisspilleren er for tiden rangert som nummer to i verden.

– Hei alle sammen. Jeg vil bare informere dere at jeg har testet positivt for covid-19. Jeg har satt meg selv i isolasjon hjemme, og jeg er på vei til å bli frisk etter at jeg har hatt milde symptomer. Vi skal komme gjennom dette sammen, skriver hun på Twitter.

29 år gamle Halep har vunnet 22 WTA-turneringer i karrieren. Hun har gått til topps i både Roland-Garros og Wimbledon. Hun har derimot ikke lykkes i Australian Open og US Open. Hun tapte finalen i Australian Open for Caroline Wozniacki i 2018.

Halep dro ikke til USA i august for å spille US Open av frykt for å bli smittet med koronaviruset

Etter at tennisen kom i gang igjen etter koronaoppholdet har hun vunnet turneringen i Praha og Roma og spilt seg fram til åttedelsfinalen i Roland-Garros-turneringen.

Etter exiten i Paris sa hun at sesongen var over for hennes del.

