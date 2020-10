Jota reddet Liverpool igjen i ny slitekamp

NTB Sport

Vinnermålet kom i det 85. minutt etter en slitsom Liverpool-kveld på Anfield. Jota hamret inn en ball fra Xherdan Shaqiri da portugiseren kom alene med West Ham-keeper Lukasz Fabianski.

Jürgen Klopp fikk god uttelling for byttene sine. Både målscorer og pasningslegger entret gresset 20 minutter før slutt.

– Den scoringen betyr mye. Når jeg ser kamper fra benken, tenker jeg alltid på hva jeg kan gjøre for å endre på ting. Heldigvis fikk jeg rom å spille i på tampen. Det var en flott pasning fra «Shaq», sa Jota til Sky Sports.

Det var tredje gang på rad at Jota ble avgjørende for Liverpool. Forrige helg ble sommersigneringen matchvinner da 0-1 ble snudd til 2-1 mot Sheffield United, og i midtuken scoret han det første målet i en seig 2-0-seier over Midtjylland i mesterligaen.

Svakt forsvarsspill

Liverpool fikk det lenge stritt lørdag, og etter ti minutter sprakk det bakover. Upresset skulle Joe Gomez stange unna en West Ham-innsvinger, men stussen ble fort kort. Dermed kunne Pablo Fornals dempe ballen med brystet og gi gjestene 1-0.

For kvelden hadde Gomez ligadebutant Nathaniel Phillips (23) som makker, men på baklengsmålet var det den mest rutinerte i Liverpools midtforsvar som sleivet stygt. Phillips fikk sjansen i skadefraværet til Virgil van Dijk, Joël Matip og Fabinho.

Liverpool har kun holdt nullen i én av sine sju første Premier League-kamper i høst. Lørdag ble de rødkledde sesongens første lag til å ha sluppet inn 15 mål. De har også opplevd å få scoring mot seg først i tre av sine fire siste serieoppgjør på eget gress.

Kort tid før pause gjorde Mohamed Salah sikkert 1-1 fra straffemerket. I forkant ble egypteren felt av en klønete Arthur Masuaku.

Giret om etter byttene

West Ham har de siste ukene imponert stort mot tøff motstand. På Anfield viste David Moyes' lag igjen gode takter, og særlig Fornals var toneangivende. Han kom til et par solide sjanser til å ta West Ham tilbake i ledelsen etter pause.

Men etter Liverpool-byttene i det 70. minutt virket vertene å få et solid løft. Jota hadde en ball allerede i nettet før scoringen sin, men den ble annullert etter en VAR-sjekk. West Ham fikk i stedet frispark etter at Saido Mané hadde satt en fot i Fabianski og nektet polakken all mulighet til å stoppe Jotas avslutning.

–Jeg så ingenting mistenkelig i den situasjonen, men sånn er fotballen nå. Vi må bare vente, sa Jota.

Tangerte klubbrekorden

Med nok en snuoperasjon er Liverpool ubeseiret i sine siste 63 hjemmekamper i Premier League. Det er tangering av klubbrekorden som ble satt mellom 1978 og 1980.

– Vi gjør alt for å vinne kamper. Det handler ikke å skinne eller å fly, men å jobbe hardt. Det er helt nødvendig mot lag som dette, sa Klopp til BBC.

Liverpool topper tabellen med 16 poeng, men kan søndag bli forbigått av byrival Everton på målforskjell. De blåkledde møter da Newcastle.

West Ham er nummer 13 og har åtte poeng etter sju kamper.

(©NTB)