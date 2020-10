Utpekt med stjernepotensial – skademareritt kan stoppe Semb Berge

NTB Sport

Odd-spilleren har ikke vært på banen et eneste minutt denne sesongen. I 2018 fikk han bare med seg fem kamper totalt.

Kontrakten hans går ut ved nyttår. – Jeg skal jobbe for å være fotballspiller videre. Det er jeg motivert for. Men jeg må spille og ikke drive med rehabilitering hele tiden. Det orker jeg ikke. Derfor forbereder jeg et liv etter fotballen. Det er smart uansett, sier Berge til Telemarksavisa.

– Jeg kan ikke fortsette å være så mye skadd. Det går ikke for meg, og det går ikke for Odd. Jeg har et mål, og et håp, om å spille fotballkamp denne sesongen. Det er det jeg jobber for. Hvis jeg ikke hadde hatt det målet, hadde det ikke vært vits i å trene hver dag. Da kunne jeg bare tatt ferie. Jeg har fortsatt lyst til å være fotballspiller, og jeg håper å bidra på slutten av sesongen.

I 2013 fikk Berge sin første A-landskamp av tre under Egil «Drillo» Olsen. Framtiden så mer enn lys ut for den slepne telemarkingen. Flere fotballeksperter så en mulig storstjerne i ham.

Året etter ble han kjøpt av danske Brøndby for ganske store penger. Der var han under kontrakt i tre år, men spilte bare sju kamper. Underveis i prosessen ble han utlånt til Molde der han spilte 33 kamper på halvannen sesong.

Vel tilbake i Odd ble det bare fem kamper i 2018 og 24 i fjor. Totalt har Berge vært på banen 115 ganger de sju siste sesongene. Det gir et snitt på 16,4 kamper per år.

Odd møter Sarpsborg hjemme i Eliteserien søndag.

