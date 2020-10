NFF går for tradisjonelt NM i 2021 – kvinnene og juniorene får spille finale på Ullevaal

NTB Sport

I år ble norgesmesterskapet for menn senior, samt for begge kjønn i junior- og 16-årsklassen, avlyst på grunn av koronapandemien. Det ble derfor satt ned et utvalg som skulle vurdere gjennomføringen av NM i 2021.

Forbundsstyret behandlet innstillingen torsdag og har fattet vedtak om hvordan fotball-NM skal se ut neste år. Hovedpunktet er at det planlegges for et «vanlig NM» for begge kjønn, men det foreslås også enkelte endringer.

For menn skal neste års cup utvides med flere lag, og dette skal gjøres i samråd med kretsene. Dessuten legges det opp til at finalene for G19 og J19 skal spilles på Ullevaal stadion dersom vær- og føreforhold tillater det.

Dermed ligger det an til at begge seniorfinalene og begge juniorfinalene spilles på nasjonalarenaen. Finalene for G16 og J16 skal spilles på en av finalistenes arenaer.

Ettersom årets NM for menn ble avlyst, er det bestemt at 4.-plassen i Eliteserien i år gir plassen som cupvinneren normalt ville fått i nyoppstartede Uefa Conference League neste sesong.

