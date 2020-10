Den engelske VM-helten Nobby Stiles er død: – Var hjertet og sjelen i laget

NTB Sport

Det er familien som opplyser om Stiles' bortgang.

«Det er trist å meddele at Nobby Stiles gikk stille bort i dag, med familien rundt seg, etter langvarig sykdom», heter det i en uttalelse.

Som aktiv var Stiles kjent for å være en tøff midtbanespiller. Han var en viktig del av Manchester United-laget som vant serievinnercupen (forgjenger til dagens mesterliga) i 1968. Klubben var først i England til å vinne den gjeveste europacupen.

Holdt Eusebio i sjakk

To år tidligere ble han verdensmester på hjemmebane. Stiles spilte samtlige minutter i mesterskapet, og han fikk mye av æren for at England greide å ha god kontroll på Portugals superstjerne Eusebio i semifinalen.

«Han var hjertet og sjelen til laget. Vil bli dypt savnet», tvitret Geoff Hurst etter at nyheten om Stiles' død ble kjent fredag.

Hurst scoret hattrick i Englands 4-2-seier over Vest-Tyskland i finalen. Avgjørelsen falt etter ekstraomganger.

Tidligere Manchester United-kaptein Gary Neville mener Stiles' jubelfeiring på Wembley står igjen som et av de mest kjente øyeblikkene i engelsk fotball.

– Bortsett fra da Bobby Moore løftet VM-pokalen, er bildet av en dansende Nobby det mest ikoniske øyeblikket i den britiske fotballhistorien, sier Neville til Sky Sports.

Få igjen

Stiles fikk tilnavnet «The Toothless Tiger» (den tannløse tigeren) for sin fysiske tilstedeværelse på banen.

Nå er det kun et knippe spillere igjen fra Englands startoppstilling i VM-finalen som fortsatt lever. De fire er nevnte Hurst, George Cohen, Roger Hunt og Manchester United-ikonet Bobby Charlton.

Tidligere i år døde Jack Charlton og Norman Hunter (spilte ikke finalen, men var i troppen).

(©NTB)