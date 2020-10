Stortinget kriminaliserer økonomisk vinning av doping

NTB Sport

– Vi anser doping som økonomisk kriminalitet, sier Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich, til Nationen.

Et slikt forslag ble fremmet i kjølvannet av dopingskandalen under ski-VM i Østerrike 2019, da flere utøvere ble tatt for å ha bloddopet seg. Nå nærmer det seg en innstilling fra komiteen.

– For at norsk politi skal kunne gjøre som sine kollegaer i Østerrike, så kreves det lovendringer. Det gjør vi nå, forklarer Frølich.

En konsekvens av denne endringen vil sannsynligvis være at dopingreglementet til Verdens antidopingbyrå (Wada) samkjøres med norsk lov. Det betyr at norsk lov fortløpende vil oppdatere hvilke stoffer som er forbudt i hvilke idretter, ved bruk av Wada-koden, ifølge Nationen.

(©NTB)