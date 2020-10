Stina Nilsson må vente på verdenscupdebuten

NTB Sport

Det fastslår Nilsson selv og landslagstrener Johannes Lukas overfor avisen Dagens Nyheter.

Skiskytternes verdenscupåpning skjer i finske Kontiolahti 27. november. Der blir 27-åringen Nilsson ikke å se på startstreken.

– Åpningen i Kontiolahti er ikke aktuell. Det finnes bra testkonkurranser samt sverigecupen. Denne sesongen er det ikke første prioritet at hun går i verdenscupen, sier Lukas.

Nilsson er imidlertid klarert for verdenscup på grunn av en regelendring fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Ettersom IBU-cupen, nivået under verdenscupen, er innstilt som følge av koronapandemien, trenger man ikke å kvalifisere seg inn via den.

Den mangeårige langrennsstjernen skiftet idrett så sent som i mars i år. Hun har trent i et drøyt halvår som skiskytter, men har foreløpig ingen konkurranseerfaring.

– Min første konkurranse kan ikke være en verdenscup. Jeg vet ikke hvordan man gjør det. Det går ikke. Nei, nei, nei, kommenterer Nilsson selv med et smil.

(©NTB)