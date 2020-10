Juklerød og Royal Antwerpen slo Tottenham

NTB Sport

Laget topper dermed sin gruppe med full pott, etter å ha vunnet åpningskampen i Bulgaria forrige uke. Da var Juklerød så god at Uefa ga ham plass på rundens lag. Han markerte seg igjen.

Etter en snau halvtime klønet Ben Davies det til og forærte hjemmelaget angrepet som ga 1-0. Han somlet med ballen på egen halvdel og ble overrumplet av Dieumerci Mbokani, som vant ballen fra ham og satte fart mot feltet. I rett øyeblikk spilte han til Lior Refaelov, som dempet ballen og sendte et utakbart vristskudd i hjørnet.

José Mourinho noterte rasende i notisblokken sin på sidelinja. Det var ikke måten Davies ønsket å markere sin 200. kamp for klubben.

Sjanser

Det var ikke ufortjent at belgierne ledet. Kantspillerne skapte stadig trøbbel for Tottenham-forsvaret, Simen Juklerød med farten og Koji Miyoshi med teknikken.

Hjemmelaget hadde sjanser til å skaffe seg en større ledelse. Juklerød tvang blant annet Hugo Lloris til en god redning i det 55. minutt, men Mourinho kastet stadig innpå stjerner i jakt på scoringer og poeng.

Son Heung-min og Lucas Moura kom inn som to av fire bytter ved pause, og Harry Kane ble med i måljakten litt senere.

I det 62. minutt glimtet Tottenham til da Son kom til skudd etter fint forarbeid av Lucas, men Abdoulaye Seck kastet seg fram og blokkerte.

Alene gjennom

Tottenhams offensiv ga gjestene plass å kontre i, og i det 71. minutt ble Juklerød spilt alene gjennom fra midtbanen. Han stormet mot feltet, men skjøt litt for tidlig og høyt over, til lettelse for Lloris.

Birger Verstraete hadde også en stor sjanse til å øke ledelsen, men ett mål holdt for vertene.

For Tottenham-forsvarer Toby Alderweireld, som er fra Antwerpen, ble det en særlig skuffende kveld. Han kom aldri på banen i hjembyen.

