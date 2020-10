Glesnes én seier unna grunnserietrofeet

NTB Sport

Glesnes spilte hele kampen for hjemmelaget, men 26-åringen noterte seg ikke for målpoeng.

Det gjenstår to kamper i grunnserien, og Philadelphia leder med tre poeng på Toronto, som de slo hele 5-0 lørdag.

Målforskjellen er så stor at seier i neste kamp vil bety at klubben sikrer seg sitt første trofé gjennom å vinne Supporters' Shield.

Onsdag tok hjemmelaget ledelsen på straffe før halvtimen var spilt. Like etterpå fikk Chicago Francisco Calvo utvist, men gjestene klarte likevel å utligne før pause. Hjemmelaget sikret seieren gjennom Cory Burkes' scoring i det 65. minutt.

Toronto ble hektet av i kampen om førsteplassen etter at de røk 0-1 for New York City FC hjemme. Ronny Deilas lag ligger på 5.-plass i østre avdeling, to poeng bak Orlando og Columbus med en kamp mer spilt.

