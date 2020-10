Fossums sjef i AaB tar pause for å konsentrere seg om syk datter

NTB Sport

Det ble en følelsesladd torsdag i Nord-Danmark. Spillerne fikk nyheten da de sjekket inn til trening.

– Man regner med at alt er som vanlig når man kommer på trening. Så får vi denne beskjeden, og grunnen er så hjerteskjærende. Det påvirker oss ekstra at det er barn innblandet, sier AaBs kaptein Lucas Andersen til klubbens hjemmeside.

Friis har hatt en god hånd med Aalborg-laget og vært i jobben i to år.

Hans datter ble rammet av kreft for noe tid tilbake. – Det er ikke skjedd noen forverring, men min datter er fortsatt i en tøff fase for å komme seg etter en transplantasjon, sier Friis.

– Først og fremst er vi naturligvis berørte av den ulykkelige situation som Jacobs familie og spesielt hans yngste datter er kommet i. Det er vårt høyeste ønske at de alle kommer godt fra dette, sier AaBs norske sportssjef Inge Andre Olsen.

AaB har to seirer, to uavgjort og to tap på de seks første kampene i den danske superligaen. Neste motstander er Brøndby.

Friis' assistent Peter Feher overtar som hovedtrener inntil klubben har fått på plass en permanent løsning.

