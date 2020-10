Sagosen toppscorer i mesterligadrama

NTB Sport

Sagosen var avgjørende for at Kiel hang med i første omgang. Da lagene gikk til pause med Veszprém-ledelse 20-18 hadde Sagosen stått for åtte av målene, en uttelling på 80 prosent.

Men mens Kiel tok mer over i 2. omgang var det tyngre for Sagosen som ikke traff mål før 24 minutter var spilt. Det var Kiels fjerde strake mål. Da ledet det tyske lagetl 31-27.

Ungarerne hadde derimot ikke gitt seg og sikret uavgjort 31-31 med to minutter igjen.

Også Kiels andre nordmann, Harald Reinkind, var i målform og scoret fem ganger. Bare Sagosen og Kiels svenske Niclas Ekberg scoret flere.

Kiels tap kommer etter at laget utklasset Aalborg for en uke siden. Danskene møter Barcelona, som Vezprem passerte på tabellen, torsdag. Mye tyder på at det er disse fire lagene som kommer til å kjempe om de to plassene som gir direkte plass i kvartfinalene. De fire neste må ut i en omspillsrunde.

