Roglic slo tilbake og vant i stupbratt avslutning

Carapaz beholder sammenlagtledelsen som han overtok da Roglic tapte 43 sekunder på den sjette etappen søndag.

Onsdag var det ingen tvil om at sloveneren igjen var best, og han og vant 13 sekunder foran ecuadorianeren. Med bonussekunder er avstanden mellom de to 13 sekunder i fordel Carapaz.

Sju mann kom seg i onsdagens brudd. De ble derimot hentet før dagens avslutningsbakke til Moncalvillo. Det er første gang Vueltaen sykler den bratte klatringen, som har en gjennomsnittlig stigningsprosent på 9,2 opp de 8,3 kilometerne.

Etter at Carapaz hadde forsøkt seg i det bratteste partiet 2,5 kilometer før mål fikk Roglic den endelige luken omtrent kilometeren fra toppen.

Dan Martin var tredjemann i mål og beholder også tredjeplassen sammenlagt, 28 sekunder bak.

