Manchester United vil slippe inn 23.500 tilskuere på Old Trafford

Det bekreftet Premier League-klubbens operative leder Collette Roche onsdag.

Old Trafford skal angivelig være modifisert slik at det vi være forsvarlig å slippe 23.500 tilskuere inn på tribunene under kamper. Grepet er gjort i håp om å være klare når britiske myndigheter åpner for at tilskuere igjen kan delta på idrettsarrangementer.

Regjeringen med statsminister Boris Johnson i spissen hadde opprinnelig et mål om en forsiktig gjenåpning i oktober, men denne planen er satt på vent som følge av oppsvinget i smittetilfeller.

United-leder Roche kaller myndighetenes forbud mot tilskuere «latterlig» all den tid supportere kan samles på kinoer for å se kamp.

– Jeg er overbevist om at vi kan tilrettelegge for fans på en trygg måte, sier Roche.

Manchester United opplyste nylig at klubbens inntekter gikk ned 18 prosent til 509 millioner pund (6,12 milliarder kroner etter dagens kurs) for regnskapsåret 2019/20 blant annet som følge av bortfall av billettinntekter.

