Kean-dobbel og Neymar-skade da PSG beseiret Basaksehir

Etter at pariserne hadde slitt med å score i første omgang sendte Kean laget i ledelsen da han brukte hodet til å forlenge Kylian Mbappes hjørnespark i nettet.

Italieneren kom til PGS på lån fra Everton tidlig i oktober. Etter to målløse oppgjør mot Nimes og Manchester United scoret han to ganger mot Dijon i den hjemlige ligaen lørdag.

Og han ønsket ikke å være noe dårligere onsdag. Kun kvarteret etter hans første scoring traff Kean nemlig igjen nettmaskene da han på lekkert vis fikk kontroll på ballen og skjøt den forbi Mert Gunok i Basaksehir-målet.

Samtidig som Kean fortsetter å vise seg fram fikk en annen PSG-stjerne seg en smell mot Basaksehir. Neymar måtte nemlig tas ut etter 25. minutter spill med en lårskade.

Seieren er viktig for pariserne, som røk på 1-2-tap mot Manchester United forrige uke. For tyrkerne ser det derimot verre ut. De står uten mål etter gruppespillet to første kamper.

Fredrik Gulbrandsen var ubenyttet reserve for Basaksehir.

