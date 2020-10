Første World Series-tittel på 32 år for LA Dodgers

NTB Sport

Det var Dodgers sjuende tittel, men tilhengerne har måttet vente i hele 32 år siden sist gang det skjedde.

Laget har vært i tre World Series-finaler de siste fire årene og gått tapende fra finalene i både 2017 og 2018. Denne gangen var det derimot ingen tvil.

Dodgers' shortstopper Corey Seager ble utnevnt til World Series mest verdifulle spiller (MVP). Han sto blant annet for to homerun i de seks finalekampene mot Tampa Bay Rays.

Slo tilbake

Dodgers har vært det beste laget også i grunnserien og tok en fortjent seier selv om det så stygt ut underveis. Laget lå blant annet under 1-3 sammenlagt i semifinalen mot Atlanta Braves, men kom tilbake.

Kampene er blitt spilt på nøytral grunn i Arlington, Texas på grunn av koronapandemien.

– Dette var bare helt fantastisk. Hva dette laget har prestert denne sesongen, gjennom grunnserien, og gjennom sluttspillet hvor vi lå under 1-3 og slo tilbake. Den innsatsen og energien dette laget har stått for har vært utrolig morsomt å være med på, sa Seager.

Positiv koronatest

Dodgers-stjernen Justin Turner måtte gi seg halvveis i tirsdagens kamp. Det viste seg at hans siste koronatest var positiv. Det var for øvrig den første positive testen i MLB etter man sendte lagene i «koronaboblen» for å få gjennomført årets sesong.

– Det har vært en bittersøt aften for oss. Vi er glade for at det hele er over. Jeg vil benytte anledningen til takke våre spillere for at vi har klart å gjennomføre denne sesongen, sa MLB-sjef Rob Manfred.

(©NTB)