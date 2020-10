Dortmund-sjefen mener United-ryktene forklarer Sanchos drastiske formdupp

NTB Sport

I sommer gikk det knapt en dag uten at Sancho og en potensiell overgang til United var et tema i tyske og særlige britiske medier. Spekulasjonen gikk helt fram til markedet stengte for tre uker siden.

Det ble rapportert at Dortmund krevde over 100 millioner euro for å selge 20-åringen.

Hittil i høst har Sancho slitt med å gjenskape magien som tok ham til 17 scoringer og like mange målgivende pasninger i Bundesliga forrige sesong.

– Alle spillere har tunge perioder. Det var mye snakk om Jadon gjennom sommeren, og det kan være en faktor, sier Favre før onsdagens mesterligakamp mot Zenit St. Petersburg.

Sancho var særlig svak i Dortmunds 0-2-tap for Augsburg i september, og engelskmannen trøblet også i lagets 1-3-nederlag borte mot Lazio i mesterligapremieren.

Så skal det sies at engelskmannen leverte en strålende pasning da Erling Braut Haaland scoret i 3-0-seieren i rivaloppgjøret mot Schalke lørdag.

– Ingen spillere er konstant i toppform hele året. Det er umulig, påpeker Favre.

