Bartomeu trakk seg som Barcelona-president – sa at klubben har takket ja til europeisk superliga

NTB Sport

Bartomeu og hele styret gikk av etter å ha kommet under knallhardt press fra misfornøyde tilhengere og klubbmedlemmer, men på sin siste pressekonferanse slapp han en bombe ved å si at klubben har takket ja til å spille i en ny europeisk superliga.

– Jeg kan gi dere noen ekstraordinære nyheter. I går godtok vi et tilbud om å delta i en framtidig europeisk superliga som vil garantere klubbens økonomiske stabilitet, sa Bartomeu etter først å ha bekjentgjort sin avgang.

Det ble nylig kjent at det igjen er planer om å etablere en slik liga for Europas største klubber. Den skal ikke gå på bekostning av hjemlig seriespill, men klubbene skal ikke lenger delta i mesterligaen dersom den nye superligaen blir en realitet.

La Liga-president Javier Tebas har slaktet superligaplanene, og han var raskt ute med en reaksjon på Twitter: – Dessverre har Bartomeu på sin siste dag offentliggjort deltakelse i en fantomturnering som ville ødelegge Barcelona. Dermed understreket han sin uvitenhet om fotballindustrien, skrev han.

Mistillit

Forrige måned ble det samlet inn 20.000 underskrifter fra Barcelona-medlemmer som ønsket Bartomeus avgang, og dermed var det duket for et formelt mistillitsvotum.

Der måtte to tredeler av klubbens om lag 150.000 medlemmer vende tommelen ned for å tvinge Bartomeu til å gå av. Tirsdag kastet han kortene før det gikk så langt.

I tillegg til krangelen med Messi, som i sommer krevet å forlate klubben han har spilt for hele karrieren, har Bartomeu fått kritikk for at klubbens økonomi er forverret. Resultatene på banen har heller ikke vært etter forventningene.

– Måtte bli

Det var allerede klart at Bartomeu ikke ville stille til gjenvalg i mars, men allerede tirsdag var hans tid som klubbpresident over, dagen før mesterligakampen mot Juventus. Lørdag tapte Barcelona hjemme for Real Madrid i El Clásico, og laget er på 12.-plass i La Liga.

– Det ville vært enkelt å trekke seg etter mesterligatapet for Bayern München i august, men vi måtte sikre klubbens framtid i en uviss tid med en pågående pandemi, sa Bartomeu tirsdag.

– Vi kunne ikke bare overlate klubben i andres hender. Hvem skulle finne ny trener eller kjøpe nye spillere? Hvem skulle sikre at Messi ble? Hvem skulle sørge for å redusere lønnsutgiftene? Som styre var vi tvunget til å bli og gjøre den jobben.

Nå skal klubben inntil videre ledes av et midlertidig styre med Carles Tusquets i spissen. Han må innen tre måneder beramme valg av en ny president.

(©NTB)