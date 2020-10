Mer elendighet for Stavanger Oilers – seriemesteren nest sist

NTB Sport

Dermed rykket Stjernen forbi et Oilers-lag i krise. Etter sju kamper ligger forrige sesongs suverene mester nest sist på tabellen med stusslige seks poeng. Nå er det bare Narvik det står verre til med.

Etter like mange runde er det allerede tolv poeng opp til serieleder Vålerenga.

I Fredrikstad ble sifrene særlig stygge helt på tampen. Da slapp Stavanger-klubben inn tre mål på under to minutter. Daniel Trnavsky gjorde to av de sene nettkjenningene som til slutt ga Stjernen et smått uvirkelig resultat.

Andreas Heier tok vertene i ledelsen etter elleve minutter, men det tok ikke lang tid før Rudolfs Balcers i overtall satte inn 1-1. Stillingen holdt seg helt fram til Artur Niskakangas ga Stjernen 2-1 etter drøyt halvspilt midtperiode.

Det var lenge liv i Oilers' håp om å komme tilbake og ta viktige poeng, men to scoringer fra Heier og Timothy Mcgauley tidlig i tredje periode slo nærmest lufta ut av bortelaget.

Joseph Martins redusering i undertall etter snaut 54 minutter ble ikke startskuddet på en opphenting. I stedet skulle det ende stygt for Stavanger Oilers. Jonathan Hermansson avsluttet til 7-2 da det var igjen 40 sekunder på klokka.

Stjernen ligger på 7.-plass med ni poeng etter åtte kamper. Stavanger er nede på kvalifiseringsplass.

(©NTB)