Maanum sendte kvinnelandslaget til EM-sluttspill: – Utrolig deilig

Wales prøvde knapt å angripe den første timen, men tettet igjen og slapp ikke Norge til mange sjanser. I det 61. minutt vant Maanum ballen fra spissen Kayleigh Green, som var på vei ut av eget forsvar. Hun førte den i høyt tempo og klemte til fra 20 meter. Ballen føk inn i hjørnet.

Det var den 21-årige Linköping-spillerens tredje landslagsmål, og det klart viktigste.

– Utrolig deilig. Det var godt å se ballen gå i mål, for dette ble en tålmodighetsprøve for vår del, sa Maanum til NTB over telefon etter seieren.

Baklengsmålet vekket hjemmelaget til dåd, og det virket nesten som de norske ble tatt litt på senga da Wales plutselig viste interesse for å angripe og skape sjanser. Norge måtte stå imot et press fra hjemmelaget for å forsvare ledelsen den siste halvtimen.

Da var det allerede klart at Hviterussland hadde tapt hjemme for Nord-Irland, og dermed ville Norge vært EM-klar selv med uavgjort i Cardiff.

– Wales ble desperate etter scoringen, og vi greide ikke å kontrollere stresset som kom før i sluttminuttene. Dette er noe vi må kunne håndtere, men vi gjorde en enorm jobb med å verne vårt eget mål. Jeg er veldig fornøyd med at vi igjen holdt nullen, sa landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

– Det ble egentlig et rart kampbilde, mente matchvinner Maanum om sceneskiftet etter scoringen.

Norge får god tid til å forberede seg til sluttspillet i England, som er skjøvet til 2022 for å unngå kollisjon med mennenes koronautsatte EM-sluttspill og kvinnenes OL-turnering i Japan. Åpningskampen på Old Trafford spilles 6. juli 2022, om ett år, åtte måneder og ni dager.

– Jeg tror det kan være en fordel og gi oss enda mer tid til å bygge relasjoner og få bedre samhandling, sa Maanum på spørsmål om den lange ventetiden.

Massivt overtak

Som på Ullevaal i september forsvarte Wales seg i en dyp 5-3-2-formasjon og konsentrerte nesten alle krefter om å gjøre det vanskelig for Norge. Det lyktes waliserne godt med. Tross et massivt overtak var det langt mellom de store sjansene, og målene lot vente på seg.

– I første omgang synes jeg vi var mye bedre enn i forrige kamp. Vi hadde fullstendig kontroll i 60 minutter, men alt i alt kommer vi til for få sjanser. Så skal man huske at det ikke er lett å møte et så defensivt og duellsterkt lag, forklarte Sjögren.

Wales hadde sitt beste forsøk før det var spilt to minutter, da veteranen Jessica Fishlock prøvde skuddfoten. Ballen gikk rett utenfor krysset, men Cecilie Fiskerstrand så ut til å ha kontroll.

Siden var det Norge som angrep og Wales som forsvarte seg. Elise Thorsnes kom til tre gode muligheter de neste ti minuttene, men avslutningene var ikke av beste merke. Først skjøt hun over ved nærmeste stolpe på pasning fra Guro Reiten, så møtte hun Ingrid Moe Wolds innlegg og nikket på mål, men keeper holdt. Deretter ble hun framspilt av Caroline Graham Hansen, men sparket i bakken, og ballen trillet inn til keeper.

Sjanser

Venstreback Julie Blakstad var mye med offensivt i debuten og fikk også en god sjanse før pause, men skjøt høyt over mål. Reiten satte keeper på prøve med et skudd mot nærmeste hjørne, men keeper avverget til corner.

Tidlig i 2. omgang prøvde Karina Sævik seg med en frekkis fra spiss vinkel etter å ha herjet med Wales-kaptein Igle, men keeper reddet.

De norske begynte å bli frustrerte, men Maanum ordnet opp. Mot slutten måtte kaptein Maren Mjelde i sin 150. landskamp og de øvrige norske vise defensive ferdigheter, men den største sjansen hadde Caroline Graham Hansen etter en forsvarsbrøler av Ingle. Hun rundet keeper, men vinkelen ble for spiss, og skuddet gikk i nettveggen.

