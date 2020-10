Danmarks håndballpresident: – Vi kan avvikle EM selv

NTB Sport

Det sier Bertelsen i et intervju med dansk TV2.

– Turneringsmessig kan vi godt løse det. Det er mange logistiske utfordringer, men med vår erfaring tror jeg vi kommer til å greie det. Fortsatt har Norge sin del av turneringen, og så må vi se hva som skjer videre, sier Bertelsen.

De norske koronareglene gjør det vanskelig å avvikle turneringen. Blant annet innebærer de at bare ett smittetilfelle hos en spiller eller leder fører til at hele laget må i karantene og dermed er ute av mesterskapet. Slik er det ikke i Danmark.

Kulturminister Abid Raja sa mandag til VG at Norges håndballforbund har utarbeidet et utkast til smittevernprotokoll som tillater avvikling av EM, og at den nå er til behandling hos relevante helsemyndigheter.

Omtrent 60 prosent av EM-kampene skal etter planen avvikles i Trondheim, deriblant sluttrundene og finalen.

Kampene i Danmark skal spilles på Jylland, i Frederikshavn og Herning. Mesterskapet avvikles i tiden 3. til 20. desember.

